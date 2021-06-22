«Надо бы провериться у доктора». Колосков — о просьбе Украины забрать матчи Евро в Питере

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил действия украинского депутата Алексея Гончаренко, который обратился в УЕФА с просьбой забрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи чемпионата Европы из-за угрозы коронавируса.
«Глупее не придумаешь! Все мы прекрасно понимаем, никаких переносов не будет, ситуация под контролем. Все болельщики в Питере радуются жизни. Это мелкие укусы, которые характеризуют нынешнюю украинскую власть. Надо просто посмеяться и сказать, что нужно бы провериться у доктора на предмет психического состояния, и забыть про это. Просто злоба из-за того, что у нас всё хорошо получается. В Питере будет проведено семь игр, всё проходит на высочайшем уровне. Все счастливы и довольны», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 22 июня 2021
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