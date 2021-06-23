«Барселона» заинтересована в подписании Криштиану Роналду

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает AS.
По данным источника, в трансфере португальца заинтересован президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Сообщается, что он мечтает собрать Лионеля Месси и Роналду в «Барселоне». Лапорта хочет войти в историю футбола, объединив в одной команде двух звёзд, которые доминировали в мужском футболе на протяжении последнего десятилетия.
У Роналду остался год до истечения срока контракта с «Ювентусом». 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». Роналду выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.
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