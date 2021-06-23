Источник: Месси сообщил Лапорте, что останется в «Барселоне»

Аргентинский форвард Лионель Месси намерен остаться в «Барселоне». По информации, прозвучавшей в эфире COPE, футболист уведомил президента клуба Жоана Лапорту о том, что принял предложение продлить контракт. По информации источника, соглашение будет продлено на год, а в следующем сезоне – еще на один.

Ранее сообщалось, что Месси заработает € 240 млн в «Барселоне» за четыре года контракта. Два он проведет как игрок, два – в статусе посла клуба в США.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец провёл всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету 5 голов и 2 передачи в 6 играх Лиги чемпионов.