Евгений Гинер: не думаю, что у ЦСКА ещё будут трансферы в это межсезонье
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Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что московский клуб, вероятно, завершил трансферную кампанию в преддверии нового сезона. Состав армейцев пополнили полузащитник Максим Мухин из «Локомотива» и нападающий Антон Заболотный из «Сочи».
«Не думаю, что команда сильно изменится в межсезонье. Мы собрали хороший состав, молодых ребят. Не думаю, что ещё какие-то трансферы будут.
Что касается целей, у нас никогда не менялись приоритеты, и мы будем стремиться к чемпионству. За 20 лет моего нахождения здесь мы в первый раз, скажем так, провалили чемпионат. Всякое бывает, это футбол. Верим в команду и двигаемся дальше. Верим в наших болельщиков, в единую нашу семью», — приводит слова Гинера пресс-служба ЦСКА.
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