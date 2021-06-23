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Евро-2020, Швеция — Польша: прямая онлайн-трансляция матча, где смотреть онлайн, время начала матча

Швеция — Польша: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы — 2020 начнётся в 19:00
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Сегодня, 23 июня, состоится матч сборных Швеции и Польши. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть матч Швеция — Польша можно будет на канале «Россия 1». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Энтони Тейлор.

Напомним, в группе E, помимо шведов и поляков, выступают национальные команды Испании и Словакии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

Турнирная таблица Евро-2020
Календарь Евро-2020
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