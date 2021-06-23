Руй Витория поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.



«Лимит не будет проблемой, поскольку правила есть и они для всех. Я всегда хладнокровно отношусь к выборам. Понятно, что восемь легионеров, которые будут заявлены на сезон РПЛ, должны быть отлично интегрированы в команду, это и так есть. К тому же, они должны показывать максимальное качество работы», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Напомним, московский «Спартак» подписал с португальским тренером Руем Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

Новость по теме Витория: не люблю копаться в календарях и графиках. Предпочитаю идти от игры к игре