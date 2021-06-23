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Португалия — Франция: смотреть онлайн, прямая трансляция матча на канале «Россия 1», Евро-2020

Португалия — Франция: прямая трансляция матча Евро-2020 на канале «Россия 1»
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Сегодня, 23 июня, состоится матч сборных Португалии и Франции. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть матч Португалия — Франция можно будет на канале «Россия 1». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.

Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.

Напомним, в группе F, помимо португальцев и французов, выступают национальные команды Германии и Венгрии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Турнирная таблица Евро-2020
Календарь Евро-2020
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