«Химки» подписали контракт с шведским полузащитником Бесардом Сабовичем

«Химки» подписали контракт с шведским полузащитником турецкого «Кайсериспора» Бесардом Сабовичем, сообщает пресс-служба клуба. Футболист уже присоединился к команде на сборах в Кратово.
Сабович — воспитанник шведской «Броммапойкарны». Во взрослом футболе Бесард Сабович дебютировал в составе «Юргорденса», в который перешёл в возрасте 17 лет. Также выступал за шведские команды «Далкурд» и «Мьёлльбю». Зимой 2021 года перешёл в турецкий «Кайсериспор», где выступал до перехода в «Химки». Также 23-летний хавбек привлекался в юношеские сборные Швеции и Северной Македонии разных возрастов.
Подмосковные «Химки» в 30 матчах набрали 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (65).
- 23 июня 2021
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