УЕФА окрасил свою эмблему в цвета радуги
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УЕФА в официальном «твиттере» чемпионата Европы — 2020 опубликовал свою эмблему, выполненную в цветах радуги. Таким образом, организация поддержала ЛГБТ.
Ранее члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе «Альянц-Арена» подсветку в цветах радуги в преддверии матча заключительного, 3-го тура группового этапа Евро-2020 Германия — Венгрия. Этот жест связан с тем, что венгерский парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет. Впоследствии стало известно, что УЕФА выступает против акции.
Матч Германия — Венгрия пройдёт сегодня, 23 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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