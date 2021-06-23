УЕФА окрасил свою эмблему в цвета радуги

УЕФА в официальном «твиттере» чемпионата Европы — 2020 опубликовал свою эмблему, выполненную в цветах радуги. Таким образом, организация поддержала ЛГБТ.

Ранее члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе «Альянц-Арена» подсветку в цветах радуги в преддверии матча заключительного, 3-го тура группового этапа Евро-2020 Германия — Венгрия. Этот жест связан с тем, что венгерский парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет. Впоследствии стало известно, что УЕФА выступает против акции.



Матч Германия — Венгрия пройдёт сегодня, 23 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.