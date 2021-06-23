Сборные Хорватии и Испании встретятся в 1/8 финала чемпионата Европы
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Определилась очередная пара плей-офф чемпионата Европы.
В 1/8 финала Евро-2020 сыграют сборные Хорватии и Испании. Встреча пройдёт 28 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало — в 18:00 мск.
Сборная Хорватии заняла второе место в группе D, набрав четыре очка. С первого места из этой группы вышла сборная Англии (7). Испания заняла второе место в группе E, набрав пять очков. Лидером этой группы стала сборная Швеции (7).
В 1/8 финала чемпионата Европы также вышли Италия, Уэльс, Бельгия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Австрия, Украина, Чехия и Франция. Встречи плей-офф начнутся с 26 июня. В Евро-2020 будет двухдневный перерыв между групповым этапом и 1/8 финала. Групповой этап закончится сегодня, 23 июня.
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