Почетный президент РФС: Украина заслуженно вышла из группы. Но они не сильнее России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы.
«Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит ерунду. Все эти международные рейтинги ничего не значат. Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы. Украинцы — молодцы! Россия заслужила тот результат, который сейчас у неё есть. У всех были равные условия», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
В группе E сборная Испании разгромила сборную Словакии (5:0), поэтому словаки имеют разницу забитых и пропущенных мячей хуже, чем украинцы (-5 против -1). Более того, в этой же группе E полякам не удалось обыграть Швецию (3:2). Благодаря таким раскладам сборная Украины пробилась в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места.
- 23 июня 2021
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