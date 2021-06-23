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Почетный президент РФС: Украина заслуженно вышла из группы. Но они не сильнее России

Почетный президент РФС: Украина заслуженно вышла из группы. Но они не сильнее России
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы.

«Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит ерунду. Все эти международные рейтинги ничего не значат. Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы. Украинцы — молодцы! Россия заслужила тот результат, который сейчас у неё есть. У всех были равные условия», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

В группе E сборная Испании разгромила сборную Словакии (5:0), поэтому словаки имеют разницу забитых и пропущенных мячей хуже, чем украинцы (-5 против -1). Более того, в этой же группе E полякам не удалось обыграть Швецию (3:2). Благодаря таким раскладам сборная Украины пробилась в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места.

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Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы с третьего места
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