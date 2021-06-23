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Португалия — Франция: Роналду реализовал пенальти

Португалия — Франция: Роналду реализовал пенальти
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В матче 3-го тура группового этапа сборная Португалии встречается с национальной командой Франции. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). К 32-й минуте счёт 1:0 в пользу португальской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 31-й минуте главный арбитр встречи Матеу Лаос назначил пенальти в ворота сборной Франции, который успешно реализовал нападающий португальской команды Криштиану Роналду.

Напомним, в группе F, помимо португальцев и французов, выступают национальные команды Германии и Венгрии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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