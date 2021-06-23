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Германия — Венгрия: немцы сравняли счёт на 84-й минуте

Германия — Венгрия: немцы сравняли счёт на 84-й минуте
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Германии и Венгрии. Встреча проводится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 11-й минуте счёт открыл венгерский нападающий Адам Салаи. Он открылся для передачи верхом и отправил мяч в ворота головой. Немцы сравняли счёт на 66-й минуте — забил полузащитник Кай Хаверц. Уже спустя пару минут венгры снова вышли вперёд. Автором гола стал хавбек Андраш Шефер — 2:1. На 84-й минуте немцы снова сравняли счёт благодаря голу Леона Горецки.

Обслуживает встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — нидерландец Данни Маккели.

Напомним, в группе F, помимо немцев и венгров, выступают национальные команды Франции и Португалии. Их матч идёт параллельно.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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