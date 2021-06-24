Болельщик с радужным флагом выбежал на поле во время гимна Венгрии перед матчем Евро-2020

Перед стартом матча третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными Венгрии и Германии (2:2) на поле выбежал болельщик с радужным флагом. Мужчина появился на поле во время исполнения гимна Венгрии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил визит на матч с Германией. Отмена поездки в Мюнхен связана со скандалом вокруг запрета УЕФА на радужную подсветку стадиона «Альянц-Арена» перед встречей Евро-2020. Ранее члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе подсветку в цветах радуги в преддверии матча Германия — Венгрия. Этот жест связан с тем, что венгерский парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет.
Впоследствии стало известно, что УЕФА выступает против акции. Это вызвало бурную реакцию общественности: многие клубы и игроки устроили флешмоб и начали ставить радужные картинки вместо аватаров в соцсетях. Позже ряд клубов Бундеслиги принял решение осветить фасады своих стадионов цветами радуги во время матча.
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