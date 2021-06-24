Венгерские футболисты не сдержали слёз после вылета из Евро-2020

Футболисты сборной Венгрии после ничейного результата в матче третьего тура группового этапа со сборной Германии (2:2) не смогли сдержать слёз. Команда вылетела из турнира, заняв последнее место в группе F, в которой, помимо немцев и венгров, были сборные Франции и Португалии.

Игроки подошли к трибунам, где были венгерские болельщики, и спели гимн страны вместе с ними. Команда делала так и ранее, даже после поражений. Многие из игроков национальной команды плакали вместе со зрителями.

На 11-й минуте матча с немцами счёт открыл венгерский нападающий Адам Салаи. Хозяева сравняли счёт только на 66-й минуте — забил полузащитник Кай Хаверц. Уже спустя пару минут венгры снова вышли вперёд — автором гола стал хавбек Андраш Шефер. На 84-й минуте немцы опять восстановили паритет благодаря голу полузащитника Леона Горецки — 2:2.