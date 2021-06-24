Бензема удалось превзойти достижение Зидана в сборной Франции

Вчера, в среду, 23 июня, в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Португалии встречалась с национальной командой Франции. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.
Дублем в этой игре отметился нападающий сборной Франции Карим Бензема. Как отмечает Opta Joe в «Твиттере», Бензема в возрасте 33 лет 186 дней теперь является самым возрастным игроком, который забивал более одного мяча в матче чемпионата мира или Европы за сборную Франции, превзойдя достижение Зинедина Зидана (31 год 356 дней) в игре с Англией на Евро-2004.
Напомним, что Бензема дебютировал в сборной Франции в марте 2007 года, с тех пор в национальной команде он провёл 86 встреч, в которых забил 29 мячей и отдал 19 результативных передач.
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