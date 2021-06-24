Баскетболистка Абросимова: неправильно упрекать наших футболистов, Дзюба всё хорошо сказал

Экс-баскетболистка сборной России, чемпион Европы и женской НБА, а также бронзовый призёр Олимпиады в Пекине Светлана Абросимова прокомментировала вылет футбольной национальной команды с чемпионата Европы – 2020.



«Футбол всё-таки вид спорта номер один, и понятно, что они много зарабатывают. Обвинять их в том, что они плохо сыграли, мне кажется, неправильно, я никогда не буду обвинять спортсменов в том, что они не выложились. Дзюба очень хорошо сказал и всем всё объяснил.



Единственное, что меня расстраивает, когда я вижу, что параллельно идёт женский Евробаскет, и девочки играют пять игр за семь дней, включая четвертьфинал, а у мальчиков три игры за девять дней — вот тут у меня уже вопросы. К тому, что это не просто неуважение к спортсменам — их ставят под угрозу, растёт риск получения травм. У нас одна девочка порвала крестообразную связку практически на ровном месте. Потому что, когда проводишь такие важные игры каждый день, это просто неправильно. А ребята, здоровые мужики в расцвете сил играют меньше матчей. Это несправедливо, и этого не должно быть. И мужчин расслабляет играть так редко, это тоже не очень хорошо», — цитирует Абросимову «Газета.Ru».

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