УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

УЕФА на своём официальном сайте объявил об отмене правила выездного гола в еврокубках.
Начиная с предстоящего сезона-2021/2022, правило перестанет действовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, их отборочных циклах, а также в женских и юношеских турнирах под эгидой организации.
Правило выездного гола учитывает преимущество команды, играющей дома. В случае ничейного счёта в двухматчевом противостоянии победителем признаётся тот коллектив, который забил больше голов в гостях.
Ранее сообщалось, что УЕФА планирует изменить правило выездного гола. По задумке голы на выезде учитывались бы только в основное время обоих матчей. Если по итогам двух встреч назначено дополнительное время, команда, играющая в гостях, не имела бы преимущества выездного гола.
- 24 июня 2021
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