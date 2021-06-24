Кузяев вошёл в десятку лучших по успешному дриблингу на групповом этапе Евро-2020

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев вошёл в десятку лучших футболистов по успешному дриблингу на групповом этапе Евро-2020. Семь попыток хавбека обвести соперника были удачными. Кузяев расположился на восьмой строчке рейтинга.

Лидером по количеству успешных попыток дриблинга на групповой стадии Евро-2020 стал нидерландский полузащитник Френки де Йонг (13). В тройку лучших также вошли хавбек сборной Бельгии Кевин Де Брёйне (8) и нападающий сборной Швеции Александр Исак (8).

В десятку помимо Кузяева вошли хорватский хавбек Матео Ковачич (8), нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо (8), французский форвард Килиан Мбаппе (8), датский защитник Йоаким Мехле (8), форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай (7) и хавбек сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг (7).