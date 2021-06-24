Полузащитник «Краснодара» Вильена интересен итальянским топ-клубам

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 26-летнего нидерландца заинтересованы «Аталанта» и миланский «Интер», информирует Calciomercato.

«Интер» намерен арендовать Вильену с опцией последующего выкупа. Руководство нерадзурри уже контактировало с агентом футболиста. «Аталанта» также рассматривает вариант подписания Вильены, но клуб ещё не связывался с представителями игрока.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Вильена хочет покинуть «Краснодар». Голландец перешёл в команду из «Фейеноорда» в 2019 году за € 9 млн. Интерес к игроку активно проявляет французский «Ренн», который ещё весной инициировал старт переговорного процесса с «Краснодаром».