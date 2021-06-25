Люсьен Фавр отказался возглавить «Кристал Пэлас», несмотря на договорённость с клубом
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Люсьен Фавр не возглавит «Кристал Пэлас», сообщает Daily Mail.
Сообщается, специалист уже договорился с клубом о подписании трёхлетнего контрактного соглашения, однако в последний момент отказался от сделки. Он сказал руководству клуба, что ему нужно больше времени на отдых.
В сезоне-2020/2021 «Кристал Пэлас» занял 14-е место в АПЛ. По окончании сезона пост главного тренера покинул Рой Ходжсон. 73-летний англичанин решил завершить тренерскую карьеру.
Ранее интерес к Фавру проявляли «Фенербахче», «Марсель» и «Лион». Турецкий клуб предложил Фавру в июне двухлетний контракт. Люсьен покинул «Боруссию» в декабре прошлого года. Он возглавлял дортмундцев с 2018 года и привёл команду к победе в Суперкубке Германии.
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