Люсьен Фавр отказался возглавить «Кристал Пэлас», несмотря на договорённость с клубом

Люсьен Фавр не возглавит «Кристал Пэлас», сообщает Daily Mail.

Сообщается, специалист уже договорился с клубом о подписании трёхлетнего контрактного соглашения, однако в последний момент отказался от сделки. Он сказал руководству клуба, что ему нужно больше времени на отдых.

В сезоне-2020/2021 «Кристал Пэлас» занял 14-е место в АПЛ. По окончании сезона пост главного тренера покинул Рой Ходжсон. 73-летний англичанин решил завершить тренерскую карьеру.

Ранее интерес к Фавру проявляли «Фенербахче», «Марсель» и «Лион». Турецкий клуб предложил Фавру в июне двухлетний контракт. Люсьен покинул «Боруссию» в декабре прошлого года. Он возглавлял дортмундцев с 2018 года и привёл команду к победе в Суперкубке Германии.