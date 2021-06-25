Моуринью ответил Тотти, который назвал его сильнейшим тренером в мире

58-летний португальский специалист Жозе Моуринью, ранее возглавивший итальянскую «Рому», ответил бывшему капитану римлян, который назвал его сильнейшим тренером в мире.
«Спасибо тебе за твои слова, Франческо, жаль, что я опоздал на четыре года… Тренировать тебя было бы удовольствием», — гласит пост Моуринью в «Инстаграме».
Моуринью начнёт работу с «Ромой» c 1 июля 2021 года. До «Тоттенхэма» он работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике». Как сообщают СМИ, контракт 58-летнего португальца подписан на три сезона и предполагает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов.
Тотти всю свою карьеру провёл в «Роме», за которую дебютировал в сезоне-1992/1993 в возрасте 16 лет. За 25 сезонов он забил 307 голов в 786 матчах.
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