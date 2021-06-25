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Gracenote назвал фаворита Евро-2020 и самый вероятный финал

Gracenote назвал фаворита Евро-2020 и самый вероятный финал
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Портал Gracenote назвал фаворита чемпионата Европы – 2020, а также самую вероятную пару финалистов.

По мнению специалистов, самые большие шансы на итоговую победу у:

Англии – 16.5%
Бельгии – 15%
Франции – 11.8%
Италии – 10.1%
Испании – 7.6%
Нидерландов – 7.6%

Шансы сборной Украины на итоговую победу на чемпионате Европы оцениваются в 1.5%, столько же вероятности и у триумфа национальной команды Хорватии.

Также портал назвал самые вероятные пары финалистов:
Бельгия – Англия – 7%
Франция – Англия – 5.9%
Италия – Англия – 5.2%
Испания – Англия – 4.3%
Бельгия – Нидерланды – 4.2%

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Действующим победителем чемпионата Европы является национальная команда Португалии.

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