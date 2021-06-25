Gracenote назвал фаворита Евро-2020 и самый вероятный финал

Портал Gracenote назвал фаворита чемпионата Европы – 2020, а также самую вероятную пару финалистов.



По мнению специалистов, самые большие шансы на итоговую победу у:



Англии – 16.5%

Бельгии – 15%

Франции – 11.8%

Италии – 10.1%

Испании – 7.6%

Нидерландов – 7.6%



Шансы сборной Украины на итоговую победу на чемпионате Европы оцениваются в 1.5%, столько же вероятности и у триумфа национальной команды Хорватии.



Также портал назвал самые вероятные пары финалистов:

Бельгия – Англия – 7%

Франция – Англия – 5.9%

Италия – Англия – 5.2%

Испания – Англия – 4.3%

Бельгия – Нидерланды – 4.2%



Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Действующим победителем чемпионата Европы является национальная команда Португалии.

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