«Морды друг другу никто не собирался бить». Калинин — о конфликте с журналистом

Защитник «Ростова» Игорь Калинин вспомнил о конфликтной ситуации с репортёром «Матч ТВ» Александром Неценко. Тогда Калинин, выступающий за «Урал», обиделся на вопрос журналиста и ушёл с флеш-интервью.

«Я переборщил лишь в том, что после того, как мы с Сашей пожали руки, я сказал, что если бы мы были во дворе, то… Этого не нужно было говорить, потому что мы уже уладили вопрос. Вот это не было красиво с моей стороны. А во всем остальном я бы сделал всё то же самое. Если так уж разбираться, то Саша был неправ. А я был неправ в том, что после драки кулаками не машут. Потом я ему позвонил и сказал, что именно в этом эпизоде был неправ. Когда я неправ, то без проблем могу извиниться.

Я понимал, что нас смотрят люди. А если ещё и дам леща в перерыве… (Смеется.) И если разбирать тот момент, то я бы не сказал, что меня развернул Промес. Позвонки крутят, когда человек разворачивается в одну сторону, потом в другую и резко уходит. А в том эпизоде я сделал выпад широкий, а он убрал ногу и ударил. Ну, человек 20 миллионов евро стоит… Посмотрим, как он в следующий раз так сделает.

Кстати, он нормальный парень. Подошел и адекватно извинился. Претензий сейчас к нему нет. Мы пожали руки и закрыли на этом тему. Я говорю: «Всё ок, бывает». Ничего страшного, все мы ошибаемся. Да и морды друг другу никто не собирался бить», — сказал Калинин в выпуске на YouTube-канале «ФАК.Подкаст».