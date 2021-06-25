Калинин: президент «Урала» пригрозил вывезти в лес в багажнике, если я где-то выпью

Защитник «Ростова» Игорь Калинин, ранее выступавший за «Урал», рассказал о взаимоотношениях с президентом екатеринбургского клуба Григорием Ивановым.
«Когда переходил, то все прекрасно понимали, какой я человек и что у меня были проблемы с характером.
Я сыграл игру, отдал две голевухи, и затем была встреча. Сели я, агент и Иванов. И Григорий Викторович мне говорит: «Мы тебя берём. Но если ты, не дай бог, где-то выпьешь, то я тебя закину в багажник и отвезу в лес».
Была ли это ирония? Судя по тому, как он это говорил, могло быть и не с иронией! Наверное, всё же шутил, но кто знает? (смеётся) В любом случае судьбу я не испытывал.
Отношения с ним были хорошие. Он же мог не отпускать меня в «Ростов», но сдержал своё слово. Он мне никогда не пихал. Кричит на скамейке и кричит — для меня ничего не поменялось. Но какие-то футболисты сильно переживают, на них это давило. То, что было в раздевалке, остаётся в раздевалке. Много было всего (смеётся)», — сказал Калинин в выпуске на YouTube-канале «ФАК.Подкаст».
- 25 июня 2021
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