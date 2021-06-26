Тренер «Ростова» по физподготовке: в Москве люди более суровые, чем в Ростове

Тренер по физической подготовке «Ростова» Луис Касайс Мартинес рассказал о жизни за границей и разнице между Ростовом-на-Дону и Москвой. Ранее специалист входил в тренерский штаб Валерия Карпина в московском «Спартаке».

«За границей я стараюсь вести нормальную жизнь, которая присуща тому месту, где живу. Мои испанские коллеги по «Ростову» делают то же самое — так быстрее адаптируешься. К России поначалу сложно привыкнуть, до того я работал в Китае и Африке, но в Москве всё оказалось непросто, ведь там очень интенсивная жизнь. Что касается Ростова-на-Дону, то здесь лучше климат, а также более открытые и не такие суровые люди, как в Москве», — приводит слова Касайса InoProSport со ссылкой на Radio Gallega.