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Вратарь «Баварии» Нюбель перейдёт в «Монако» на правах аренды

Вратарь «Баварии» Нюбель перейдёт в «Монако» на правах аренды
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Вратарь «Баварии» Александр Нюбель завершает переход в «Монако» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

По информации источника, в субботу 24-летний немец должен завершить медицинское обследование и присоединиться к монегаскам. Сообщается, что срок аренды составит 2 года.

Нюбель перешёл в «Баварию» на правах свободного агента летом 2020 года. В сезоне-2020/21 голкипер провёл четыре матча в составе мюнхенцев и пропустил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн.

В завершившемся сезоне Бундеслиги «Бавария» набрала 78 очков и вновь взяла чемпионство. В чемпионате Франции «Монако» с 78 очками занял третье место, на четыре очка отстав от второго места («ПСЖ») и на пять от первого («Лилль»).

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