Денис Попов покинул пост главного тренера клуба «СКА Ростов-на-Дону»

Главный тренер клуба «СКА Ростов-на-Дону» Денис Попов покинул свой пост. Наставник работал в тренерском штабе с января 2020 года. Зимой 2021 года был назначен главным тренером команды. Под руководством Попова клуб провёл 17 матчей и одержал восемь побед.
«Прежде всего хочу поблагодарить Дениса Попова за проделанную работу. Денис Александрович проработал в структуре клуба полтора года. Он возглавил тренерский штаб в сложный для нас период, сумел поставить качественную игру и поднять командный дух. К сожалению, не всё удалось в конечном результате.
Денис Попов имеет высокую квалификацию, это доказывает и Кубок ПФЛ «Переправа-2021», где он возглавил сборную ПФЛ-1, став лучшим тренером турнира. Впервые в истории южная сборная заняла первое место.
Мы хотели дать тренерскому штабу возможность реализовать свои задумки, но жизнь не стоит на месте. Денису Попову поступило хорошее предложение, и он выразил желание попробовать свои силы на более высоком уровне. Мы не стали этому препятствовать. Желаю Денису Попову и его коллеге Виктору Тестоедову дальнейших успехов в работе с футбольным клубом «СКА-Хабаровск».
Сейчас наша команда находится в отпуске, о дальнейшей предсезонной подготовке и назначении тренера сообщим позже» — цитирует генерального директора Сергея Городничука пресс-служба клуба.
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