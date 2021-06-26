Уэльс — Дания: прямой эфир матча 1/8 финала Евро-2020 на «России 1» начнётся в 19:00

Сегодня, 26 июня, пройдёт матч Уэльс — Дания. Встреча 1/8 финала Евро-2020 состоится на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Уэльс — Дания.



Посмотреть матч Уэльс — Дания можно будет на канале «Россия 1». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу бригада немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты — Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.



Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.