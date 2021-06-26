Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэльс — Дания: где и во сколько смотреть прямой эфир матча 1/8 финала Евро-2020

Уэльс — Дания: прямой эфир матча 1/8 финала Евро-2020 на «России 1» начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 26 июня, пройдёт матч Уэльс — Дания. Встреча 1/8 финала Евро-2020 состоится на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Уэльс — Дания.

Посмотреть матч Уэльс — Дания можно будет на канале «Россия 1». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.

Обслужит встречу бригада немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты — Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Турнирная таблица ЧЕ по футболу - 2021
Расписание матчей чемпионата Европы по футболу
Первые матчи 1/8 финала Евро. На разгроме России Дания не остановится? LIVE Первые матчи 1/8 финала Евро. На разгроме России Дания не остановится? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021