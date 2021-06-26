Олич: Влашич перерос РПЛ и нуждается в дальнейшем развитии
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Тренер сборной Хорватии Ивица Олич, ранее возглавлявший ЦСКА, высказался о полузащитнике Николе Влашиче.
«У меня была возможность познакомиться с Николой в сборной, но, работая с ним в клубе, я смог больше узнать о его качествах и недостатках. Он — высококлассный спортсмен и профессионал, который на протяжении нескольких сезонов входит в число лучших игроков Российской Премьер-Лиги. Думаю, он перерос этот чемпионат и нуждается в дальнейшем развитии.
Влашич отличается от остальных игроков сборной Хорватии, потому что любит не только забивать, но и вступать в контакт на поле. Ему нравится взаимодействовать с партнёрами. В клубе я всегда говорил отдавать мяч Николе. Он отлично ладит со своим окружением», — приводит слова Олича HRT Sport.
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