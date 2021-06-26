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Уэльс — Дания: составы на матч Евро-2020

Уэльс — Дания: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро
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Стали известны стартовые составы сборных Уэльса и Дании на матч 1/8 финала чемпионата Европы.

Уэльс: Уорд, Б. Дэвис, Родон, Аллен, Рэмси, Бэйл, Мур, К. Робертс, Моррелл, Джеймс, Мепам.

Запасные: Хеннесси, А. Дэвис, Гантер, Н. Уильямс, Локайер, Уилсон, Т. Робертс, Дж. Уильямс, Брукс, Левитт, Кабанго, Смит.

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Дольберг, Дамсгор, Стрюгер-Ларсен, Хёйбьерг, Брейтуэйт.

Запасные: Лоссль, Реннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Йоргенсен, Нергор, Винн, Корнелиус, Йенсен, Кристиансен, Бойлесен.

Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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