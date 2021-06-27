Френки де Йонг: надеюсь, в матче с Чехией мы сделаем ещё один шаг вперёд

Полузащитник по сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился впечатлениями от предстоящего матча со сборной Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы – 2020.
«С тех пор, как мы все вместе собрались, всё стало лучше, мы начали играть по новой системе, и это всегда требует времени. Процесс ещё не завершен. Думаю, что мы всё ещё развиваемся. Надеюсь, завтра мы сделаем ещё один шаг вперёд. Чехия – очень хорошая команда. Они очень дисциплинированы, хорошо организованы, у них в составе есть хорошие игроки. Чтобы пройти дальше, нам нужно показать свою лучшую игру.
Не знаю, стал ли бы я бить пенальти в серии 11-метровых. Вам лучше спросить об этом тренера. Мы отрабатывали 11-метровые. Если бы тренеры попросили меня об этом, я не стал бы отказывать», – цитирует де Йонга официальный сайт УЕФА.
Игра 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды – Чехия состояится 27 июня в 19:00 мск.
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