Френки де Йонг: надеюсь, в матче с Чехией мы сделаем ещё один шаг вперёд

Полузащитник по сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился впечатлениями от предстоящего матча со сборной Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы – 2020.

«С тех пор, как мы все вместе собрались, всё стало лучше, мы начали играть по новой системе, и это всегда требует времени. Процесс ещё не завершен. Думаю, что мы всё ещё развиваемся. Надеюсь, завтра мы сделаем ещё один шаг вперёд. Чехия – очень хорошая команда. Они очень дисциплинированы, хорошо организованы, у них в составе есть хорошие игроки. Чтобы пройти дальше, нам нужно показать свою лучшую игру.

Не знаю, стал ли бы я бить пенальти в серии 11-метровых. Вам лучше спросить об этом тренера. Мы отрабатывали 11-метровые. Если бы тренеры попросили меня об этом, я не стал бы отказывать», – цитирует де Йонга официальный сайт УЕФА.

Игра 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды – Чехия состояится 27 июня в 19:00 мск.