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Хавбек сборной Италии Пессина — о победе в матче с Австрией: запомню этот вечер навсегда

Хавбек сборной Италии Пессина — о победе в матче с Австрией: запомню этот вечер навсегда
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Полузащитник сборной Италии Маттео Пессина прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Австрии (2:1). Напомним, хавбек забил победный гол итальянской команды в этой встрече.

«Я не осознавал, что забил гол в ворота Уэльса. Представьте, что я чувствую теперь. Самое главное, что мы вышли в четвертьфинал. Я запомню этот вечер навсегда. Сборная Италии — сильная и сплочённая команда. Мы постоянно демонстрируем это, и в этом наше преимущество. Я рад, что смог забить гол в такой непростой игре, это было потрясающе», — приводит слова Пессины Sky Sport Italia.

Сборная Италии вышла в 1/4 финала Евро-2020 и встретится на этой стадии с победителем пары Бельгия — Португалия. В четвертьфинал также уже вышла сборная Дании.

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