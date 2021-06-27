Хавбек сборной Украины — о матче со Швецией: вошли в историю и хотим переписать её снова

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Швеции.



«Мы болели за Швецию в матче с Польшей, но сейчас, как говорится, это просто бизнес, ничего личного. Будем играть на победу. Мы вошли в историю, но хотим переписать её снова. Сборная Швеции — боевая команда с характером и индивидуально сильными футболистами. Они борются на каждом клочке поля», — приводит слова Шапаренко пресс-служба УЕФА.



Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Швеция — Украина состоится 29 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Начало встречи — в 22:00 мск. Напомним, ранее в 1/4 финала чемпионата Европы вышли сборные Дании и Италии.