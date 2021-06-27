Дель Пьеро — о матче Италия — Австрия: мы сбросили пару килограмм из-за напряжения

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро прокомментировал победу национальной команды в матче 1/8 финала Евро-2020 с Австрией (2:1) и выход в четвертьфинал турнира.



«Конечно, мы довольны выходом сборной в следующую стадию, но мы сбросили пару килограмм из-за напряжения. Ожидали другой игры и от Италии, и от Австрии. Соперник сумел удивить по ходу встречи. Конечно, повезло с отменённым голом в ворота Италии — это заставило команду по-хорошему испугаться и начать действовать. Когда всё идёт хорошо, теряешь бдительность, а неожиданные проблемы — это нормально. Важно вовремя внести изменения», — приводит слова Дель Пьеро Sky Sport Italia.



Итальянская команда вышла в 1/4 финала Евро-2020 и встретится на этой стадии с победителем пары Бельгия — Португалия. В четвертьфинал также уже вышла сборная Дании.

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