Р. Мартинес: Де Брёйне должен быть кандидатом на получение «Золотого мяча» каждый сезон

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Португалии поделился мнением о полузащитнике Кевине Де Брёйне.
«Считаю Де Брёйне лучшим плеймейкером в мировом футболе. Его умение читать игру, ценить время и пространство уникальны. Я думаю, что Кевин должен каждый сезон быть кандидатом на получение „Золотого мяча“», — приводит слова Мартинеса ESPN.
Матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия — Португалия состоится сегодня, 27 июня, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.
Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 27 июня 2021
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