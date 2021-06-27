Р. Мартинес: Де Брёйне должен быть кандидатом на получение «Золотого мяча» каждый сезон

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Португалии поделился мнением о полузащитнике Кевине Де Брёйне.



«Считаю Де Брёйне лучшим плеймейкером в мировом футболе. Его умение читать игру, ценить время и пространство уникальны. Я думаю, что Кевин должен каждый сезон быть кандидатом на получение „Золотого мяча“», — приводит слова Мартинеса ESPN.



Матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия — Португалия состоится сегодня, 27 июня, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.