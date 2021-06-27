Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Р. Мартинес: Де Брёйне должен быть кандидатом на получение «Золотого мяча» каждый сезон

Р. Мартинес: Де Брёйне должен быть кандидатом на получение «Золотого мяча» каждый сезон
Комментарии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Португалии поделился мнением о полузащитнике Кевине Де Брёйне.

«Считаю Де Брёйне лучшим плеймейкером в мировом футболе. Его умение читать игру, ценить время и пространство уникальны. Я думаю, что Кевин должен каждый сезон быть кандидатом на получение „Золотого мяча“», — приводит слова Мартинеса ESPN.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия — Португалия состоится сегодня, 27 июня, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Новость по теме
Моутинью: Роналду может прибавить в некоторых аспектах. Они с Лукаку разные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021