К «Ростову» на сборах присоединились два футболиста молодёжной команды
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Защитники молодёжной команды «Ростова» Андрей Лангович и Виктор Мелехин прибыли в расположение основной команды клуба на сборе в Испании, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Для 18-летнего Ланговича это уже второй сбор с основной командой Ростова, а 17-летний Мелехин находится в расположении команды Валерия Карпина впервые.
В минувшем сезоне Лангович принял участие в 24 матчах молодёжного первенства России и забил четыре гола. Мелехин сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями.
Напомним, 28 июня «Ростов» проведёт товарищеский матч с загребским «Динамо». Новый сезон Российской Премьер-Лиги ростовчане начнут матчем с московским «Динамо». В минувшем сезоне «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице РПЛ.
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