Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» проведёт встречу с представителями Камавинги

«Манчестер Юнайтед» проведёт встречу с представителями Камавинги
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» сделал полузащитника «Ренна» Эдуарду Камавингу одним из своих приоритетов на летнее трансферное окно. Английский клуб официально выразил интерес к французскому хавбеку, сообщает RMC Sport.

«Красные дьяволы» уже начали переговоры с окружением футболиста. По информации источника, на середину следующей недели запланирована ещё одна встреча между «Манчестер Юнайтед» и представителями Камавинги.

Боссы «МЮ» пытаются убедить 18-летнего игрока присоединиться к клубу, в то время как приоритет Камавинги — подписание контракта с «Пари Сен-Жермен». Камавинга планирует пока добиваться успехов во Франции. «ПСЖ» всё ещё находится в гонке за игрока, но откладывает предложение в ожидании падения цены. Соглашение Камавинги с «Ренном» рассчитано до июня 2022 года.

Новость по теме
«ПСЖ» провёл переговоры с «Ренном» по трансферу 18-летнего полузащитника Камавинги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021