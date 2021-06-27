«Манчестер Юнайтед» проведёт встречу с представителями Камавинги

«Манчестер Юнайтед» сделал полузащитника «Ренна» Эдуарду Камавингу одним из своих приоритетов на летнее трансферное окно. Английский клуб официально выразил интерес к французскому хавбеку, сообщает RMC Sport.
«Красные дьяволы» уже начали переговоры с окружением футболиста. По информации источника, на середину следующей недели запланирована ещё одна встреча между «Манчестер Юнайтед» и представителями Камавинги.
Боссы «МЮ» пытаются убедить 18-летнего игрока присоединиться к клубу, в то время как приоритет Камавинги — подписание контракта с «Пари Сен-Жермен». Камавинга планирует пока добиваться успехов во Франции. «ПСЖ» всё ещё находится в гонке за игрока, но откладывает предложение в ожидании падения цены. Соглашение Камавинги с «Ренном» рассчитано до июня 2022 года.
- 27 июня 2021
-
15:29
-
15:29
-
15:23
-
15:23
-
15:00
-
14:58
-
14:38
-
14:33
-
13:55
-
13:53
-
13:37
-
13:25
-
12:55
-
12:50
-
12:41
-
12:41
-
12:34
-
12:02
-
11:57
-
11:55
-
11:21
-
11:13
-
11:08
-
10:49
-
10:43
-
10:25
-
10:06
-
10:03
-
09:49
-
09:42
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:17
-
09:14