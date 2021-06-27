«Манчестер Юнайтед» проведёт встречу с представителями Камавинги

«Манчестер Юнайтед» сделал полузащитника «Ренна» Эдуарду Камавингу одним из своих приоритетов на летнее трансферное окно. Английский клуб официально выразил интерес к французскому хавбеку, сообщает RMC Sport.



«Красные дьяволы» уже начали переговоры с окружением футболиста. По информации источника, на середину следующей недели запланирована ещё одна встреча между «Манчестер Юнайтед» и представителями Камавинги.



Боссы «МЮ» пытаются убедить 18-летнего игрока присоединиться к клубу, в то время как приоритет Камавинги — подписание контракта с «Пари Сен-Жермен». Камавинга планирует пока добиваться успехов во Франции. «ПСЖ» всё ещё находится в гонке за игрока, но откладывает предложение в ожидании падения цены. Соглашение Камавинги с «Ренном» рассчитано до июня 2022 года.