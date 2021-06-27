Хаверц: Мюллер — третий помощник главного тренера сборной Германии

Полузащитник «Челси» и сборной Германии Кай Хаверц в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы с Англией поделился мнением о партнёре по национальной команде Томасе Мюллере.



«Томас — третий помощник тренера. Он громкий, постоянно даёт инструкции на поле, привлекает к себе внимание других игроков. Его присутствие на поле очень важно для сборной, с ним весело играть», — приводит слова Хаверца пресс-служба сборной Германии на странице в «Твиттере».



Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Англия — Германия состоится 29 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 19:00 мск.



Напомним, ранее в 1/4 финала чемпионата Европы вышли сборные Дании и Италии. Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.