Хаверц: Мюллер — третий помощник главного тренера сборной Германии

Полузащитник «Челси» и сборной Германии Кай Хаверц в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы с Англией поделился мнением о партнёре по национальной команде Томасе Мюллере.
«Томас — третий помощник тренера. Он громкий, постоянно даёт инструкции на поле, привлекает к себе внимание других игроков. Его присутствие на поле очень важно для сборной, с ним весело играть», — приводит слова Хаверца пресс-служба сборной Германии на странице в «Твиттере».
Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Англия — Германия состоится 29 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 19:00 мск.
Напомним, ранее в 1/4 финала чемпионата Европы вышли сборные Дании и Италии. Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
- 27 июня 2021
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