Экс-игрок «Тамбова»: казалось, что лимит — это хорошо. Сейчас убеждён, что он не нужен

Бывший защитник «Тамбова» Евгений Шляков рассказал об отношении к лимиту на легионеров в российском футболе. Игрок недавно присоединился к румынскому «УТА Арад».



«В Румынии есть лимит, который заставляет клубы выпускать двух ребят в стартовом составе. Одного из них не запрещается менять на первых же секундах, что очень многие и делают. У нас, к счастью, такого нет, со мной на фланге как раз играет лимитчик. Здесь хорошая школа.



Когда я играл в дубле в брянском «Динамо», то мне казалось, что лимит — это очень хорошо, что он помогает таким ребятам, как я, пробиваться. Сейчас убеждён, что он не нужен. Это не естественный отбор. Зачастую молодых игроков с паспортом РФ заставляют играть, хотя они не хотят или не могут. Очень расслабляет. Человек понимает, что он будет играть в любом случае», — цитирует Шлякова сайт «Матч ТВ».

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