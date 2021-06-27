Варан высказался о безголевой серии Мбаппе на Евро-2020

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан высказался о безголевой серии на чемпионате Европы партнёра по сборной Килиана Мбаппе.

«Раздражён ли он? Я так не думаю. Он нападающий, а нападающие должны забивать, чтобы быть уверенными в себе. Он был хорош на старте Евро. Мы надеемся, что наши форварды будут продолжать в том же духе и смогут забить ещё множество голов», — сказал Варан в интервью Telefoot, его слова приводит Canal-supporters.

Напомним, матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария состоится завтра, 28 июня, на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Начало встречи — в 22:00 мск. Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.