Варан высказался о безголевой серии Мбаппе на Евро-2020

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан высказался о безголевой серии на чемпионате Европы партнёра по сборной Килиана Мбаппе.
«Раздражён ли он? Я так не думаю. Он нападающий, а нападающие должны забивать, чтобы быть уверенными в себе. Он был хорош на старте Евро. Мы надеемся, что наши форварды будут продолжать в том же духе и смогут забить ещё множество голов», — сказал Варан в интервью Telefoot, его слова приводит Canal-supporters.
Напомним, матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария состоится завтра, 28 июня, на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Начало встречи — в 22:00 мск. Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
- 27 июня 2021
-
18:37
-
18:20
-
18:07
-
18:02
-
18:00
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:16
-
17:02
-
16:56
-
16:54
-
16:31
-
16:30
-
16:08
-
16:05
-
16:00
-
15:45
-
15:29
-
15:29
-
15:23
-
15:23
-
15:00
-
14:58
-
14:38
-
14:33
-
13:55
-
13:53
-
13:37
-
13:25
-
12:55
-
12:50
-
12:41
-
12:41