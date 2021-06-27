Карпин: хочу ли в сборную России? Абсолютно нет. А зачем?
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о желании возглавить сборную России.
«Хочу ли в сборную? Нет. Ну, а зачем? У меня контракт с «Ростовом». Всё. Мы работаем, готовимся к сезону. Сборная здесь при чём? Это раз. Во-вторых, у сборной есть тренер. Это пока? Пока есть, значит, он есть. Туда абсолютно не хочу», – сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
21 июня национальная команда России разгромно проиграла Дании (1:4) в матче заключительного, 3-го тура группового этапа Евро-2020. В итоге подопечные Станислава Черчесова заняли последнее, четвёртое место в группе B. Первой финишировала Бельгия, а вторую путёвку в плей-офф, несмотря на поражения в предыдущих матчах, завоевали датчане.
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