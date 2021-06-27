Радимов: если бы Крал и Промес играли за «Зенит», они бы попадали в составы своих сборных

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался на тему непопадания игроков «Спартака» Квинси Промеса и Алекса Крала в стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы Нидерланды – Чехия.
«Почему Крал и Промес не играют в составах своих сборных? Видимо, уровень «Спартака» не настолько высок, чтобы его лидеры играли в командах, вышедших в 1/8 финала чемпионата Европы. Я думаю, когда «Спартак» достигнет чемпионства в России, тогда они могут претендовать на место в стартовом составе.
Выступая за «Зенит», играли бы они в стартовых составах сборных? Конечно. Ловрен же играет», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 27 июня, проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Нидерланды — Чехия. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Чехия.
- 27 июня 2021
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