Радимов: если бы Крал и Промес играли за «Зенит», они бы попадали в составы своих сборных

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался на тему непопадания игроков «Спартака» Квинси Промеса и Алекса Крала в стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы Нидерланды – Чехия.

«Почему Крал и Промес не играют в составах своих сборных? Видимо, уровень «Спартака» не настолько высок, чтобы его лидеры играли в командах, вышедших в 1/8 финала чемпионата Европы. Я думаю, когда «Спартак» достигнет чемпионства в России, тогда они могут претендовать на место в стартовом составе.

Выступая за «Зенит», играли бы они в стартовых составах сборных? Конечно. Ловрен же играет», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 27 июня, проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Нидерланды — Чехия. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Чехия.