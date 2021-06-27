В РФС пообещали обратиться в прокуратуру после гибели игрока на матче ЛФЛ

Член исполкома РФС, президент Московской федерации футбола (МФФ) Сергей Анохин поручил написать заявление в прокуратуру о проверке деятельности Любительской футбольной лиги после гибели игрока во время матча.

«Дал поручение исполнительному директору МФФ написать заявление в прокуратуру от моего имени с просьбой проверить деятельность Любительской футбольной лиги.

ЛФЛ Юго-Запад — это коммерческая организация, которую не контролирует Московская федерация футбола. Более того: её не контролирует ни МФФ, ни Москомспорт, ни Российский футбольный союз. У них нет скорой помощи, у них нет техники обеспечения безопасности на соревнованиях, карточек игроков, медицинских справок, они не проходят углублённое медицинское обследование. Они просто зарабатывают деньги на этих турнирах. И рискуют здоровьем детей, футболистов. Вот такие случаи происходят, в них будет очень сложно разобраться.



Мы будем заставлять коммерческие лиги следовать тем регламентам, которые прописаны в департаменте спорта Москвы, в Министерстве спорта и, конечно, в нашей МФФ. Мы не понимаем, кто проводил соревнование, почему и как были допущены игроки, какой регламент, это исключительно коммерческие соревнования, с которыми пора заканчивать.



Все коммерсанты не хотят следовать регламентам, не хотят регистрировать игроков, у нас нет ни на кого карточек, нет медицинских допусков. И, конечно же, они пользуются и подменами, и подлогами, и наличными деньгами, не работают с медициной, с правоохранительными органами, это только яркие случаи, которые вы видите. А на самом деле, каждый день, каждые выходные проходят такие случаи», — цитирует Анохина РБК.