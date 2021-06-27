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Бельгия — Португалия, результат матча 27 июня 2021, счёт 1:0, чемпионат Европы по футболу — 2020

Бельгия обыграла Португалию в матче 1/8 финала Евро-2020
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Сегодня, 27 июня, сборная Бельгии встретилась с национальной командой Португалии. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходил на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершился со счётом 1:0 в пользу бельгийского коллектива. Встречу обслуживала бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.

Счёт в матче на 42-й минуте открыла сборная Бельгии. Гол забил Торган Азар, который поразил ворота португальцев ударом с дальней дистанции. На 48-й минуте полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне был заменён из-за травмы. Во второй половине встречи Португалия попыталась сравнять счёт, но массированная оборона Бельгии оказалась не по зубам Роналду и компании, а где-то банально не хватило везения. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу бельгийцев. В четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
27 июня 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 0
Португалия
1:0 Т. Азар – 42'
Календарь Евро-2020
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