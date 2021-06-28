«Милан» согласовал продление аренды Диаса у «Реала» с включением опции выкупа

21-летний испанский атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас, проведший минувший сезон в аренде в «Милане», продолжит выступления за итальянский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, «Милан» согласовал продление аренды с «Реалом». Однако, помимо заключения аренды, итальянскому клубу удалось включить в договор пункт о возможном выкупе игрока за € 25 млн. При этом, в свою очередь, «Реал» будет иметь возможность обратного выкупа за € 30-31 млн.
Сообщается, что Браим Диас может стать не последним игроком, пополнившим состав «Милана» в это трансферное окно, россонери также ведут переговоры об аренде испанского крайнего защитника Альваро Одриосолы. Однако в приоритете у руководства «Милана» — продлить аренду португальца Диогу Далота у английского «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что Браим Диас провёл за «Милан» в минувшем сезоне 39 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
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