«Бавария» отдала Нюбеля в аренду «Монако». В клуб вернулся Ульрайх

Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте сообщила о кадровых изменениях среди своих вратарей.



Голкипер Александр Нюбель, как и ожидалось, отправился в аренду в «Монако». Договор рассчитан на два года, однако у «Баварии» будет возможность досрочно вернуть игрока следующим летом.



«Я рад, что могу сделать следующий шаг в моем развитии в «Монако». Важно играть на высоком уровне, и теперь у меня будет такая возможность в новом клубе. Я хотел бы поблагодарить руководителей «Баварии» за этот шанс. Моя глобальная задача — отплатить за это доверие в будущем», — сказал Нюбель.



При этом в мюнхенский клуб на роль второго вратаря вернулся Свен Ульрайх, выступавший в команде с 2015 по 2020 год. В минувшем сезоне он защищал цвета «Гамбурга». В «Баварию» перешёл на правах свободного агента.

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