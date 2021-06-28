Иван Перишич рассказал о состоянии после заражения коронавирусом

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич поблагодарил болельщиков за поддержку после заражения коронавирусом.
«Большинство из вас уже знает, что у меня выявлен коронавирус. Спасибо за все ваши сообщения. Сейчас я чувствую себя лучше, но мне жаль, что я не смогу помочь сборной Хорватии в матче с Испанией. Надеюсь, мне удастся сделать это в будущем. Я уверен, что при поддержке наших замечательных болельщиков парни проведут отличный матч. И кто знает, может, в конце концов я снова сыграю на этом турнире. Вперёд, парни!» — написал Перишич на своей странице в «Инстаграме».
Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Хорватия — Испания состоится сегодня, 28 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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