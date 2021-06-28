Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кай Хаверц: Германия настраивается на то, чтобы победить Англию в основное время

Кай Хаверц: Германия настраивается на то, чтобы победить Англию в основное время
Комментарии

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц высказался о предстоящем матче с национальной командой Англии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.

«Нет, ежедневно мы не обмениваемся сообщениями с одноклубниками по «Челси», играющими за сборную Англии. Но, конечно, так или иначе подшучиваем друг над другом в преддверии матча.

Мы настраиваемся на то, чтобы победить в основное время. Хотя, конечно, надо быть готовыми и к вероятности послематчевых пенальти. У нас много хороших исполнителей 11-метровых, но это сейчас не в приоритете. Но, если дело до этого дойдёт, я точно взялся бы исполнить один из ударов», — приводит слова Хаверца пресс-служба УЕФА.

Матч Англия — Германия состоится завтра, 29 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Календарь Евро-2020
Список фаворитов Евро теперь примерно понятен. И нас запросто может ждать сюрприз в финале Список фаворитов Евро теперь примерно понятен. И нас запросто может ждать сюрприз в финале
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021