Кай Хаверц: Германия настраивается на то, чтобы победить Англию в основное время

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц высказался о предстоящем матче с национальной командой Англии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.
«Нет, ежедневно мы не обмениваемся сообщениями с одноклубниками по «Челси», играющими за сборную Англии. Но, конечно, так или иначе подшучиваем друг над другом в преддверии матча.
Мы настраиваемся на то, чтобы победить в основное время. Хотя, конечно, надо быть готовыми и к вероятности послематчевых пенальти. У нас много хороших исполнителей 11-метровых, но это сейчас не в приоритете. Но, если дело до этого дойдёт, я точно взялся бы исполнить один из ударов», — приводит слова Хаверца пресс-служба УЕФА.
Матч Англия — Германия состоится завтра, 29 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 28 июня 2021
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