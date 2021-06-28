Гершкович рассказал, как будет обсуждаться ЧЕ-2020 с Черчесовым и могут ли уволить тренера

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович рассказал о порядке обсуждения выступления национальной команды на чемпионате Европы — 2020 с наставником сборной Станиславом Черчесовым.

«Всё будет как обычно: пойдём по повестке дня. Сначала с докладом выступит Станислав Черчесов, потом будут другие вопросы. Есть регламент: технический комитет может рекомендовать исполкому РФС назначить или прекратить работу с тренером. Но только рекомендовать: финальное решение мы не выносим. У нас будет обмен мнениями, но должность главного тренера сборной России – прерогатива руководителей и исполкома РФС.



Часто ли исполком РФС прислушивается к советам комитета? Вообще техком – серьёзный орган, как правило, к его рекомендациям прислушиваются», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.